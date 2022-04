Jak ustalił DGP, część firm handlujących LPG nadal zaopatruje się w Rosji. Tylko za pośrednictwem jednej z platform tradingowych, Argus Open Market (AOM), która obsługuje około jednej trzeciej dostaw rosyjskich, przede wszystkim od tamtejszego giganta petrochemicznego, należącego do państwa koncernu Sibur, do Polski, od początku wojny na Wschodzie polskie firmy kupiły prawie 38 tys. ton paliwa za ponad 23 mln dol. Według danych, które widzieliśmy, zdecydowaną większość, ponad 32 tys. ton, pozyskało tą drogą pięć firm: Unimot, Barter, Bialchem, Polski Gaz oraz grupa Solumus. Zarejestrowano też mniejsze transakcje m.in. czeskiego Kralupolu. W marcu skala handlu zarejestrowanego na platformie AOM była jednak niższa niż w poprzednich miesiącach – w lutym sprzedano tą drogą ponad 39 tys. ton LPG, w marcu były to niecałe 32 tys. Jeszcze wyraźniejszy był spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to przez AOM sprzedano w marcu prawie 45 tys. ton paliwa.