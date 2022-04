Na początku lutego najczęściej pobieraną aplikacją ze sklepu App Store w Rosji była „Persona”, aplikacja do selfie z filtrami, a następnie dostawca wideokonferencji Zoom i sprzedawca online AliExpress (według przeglądu źródeł danych aplikacji opracowanego przez "The Economist").

Reklama

Natomiast od czasu inwazji na Ukrainę i wynikających z niej sankcji, blokad i cenzury, Rosjanie stali się znacznie bardziej skoncentrowani na szukaniu narzędzi VPN lub aplikacji zapewniających prywatność w internecie - wynika z infografiki statista.com, opartej na analizach Sensor Tower i Quartz.

Reklama

15 marca aplikacja 1.1.1.1., która zwiększa prywatność w sieci, była najczęściej pobieraną aplikacją w Rosji - wynika z liczby pobrań w Apple App Store i Google Play Store. Pierwsza ósemka jest zdominowana przez dostawców VPN, pojawia się również usługa szyfrowanych wiadomości Telegram.

W Ukrainie są zupełnie inne priorytety. Quartz donosi, że najczęściej pobieraną tego dnia aplikacją na Ukrainie był „Alarm lotniczy”, który, jak opisuje wydawca aplikacji, „generuje głośne ostrzeżenie o nalocie, ataku chemicznym, technologicznym”, katastrofie lub innym rodzaju alarmów obrony cywilnej."

W obu krajach widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na bezpieczną komunikację. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w obu krajach gwałtownie wzrosła liczba pobieranych aplikacji do zaszyfrowanych wiadomości Telegram i Signal.

Chociaż Telegram odnotował więcej instalacji zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji, to jednak Signal wyraźnie prowadził pod względem wzrostu. Na Ukrainie między 24 lutego a 20 marca liczba pobrań Signala wzrosła o 1 075 procent do 787 000 z 67 000 w poprzednim okresie. W Rosji aplikacja odnotowała 286-procentowy wzrost do 425 000 — w porównaniu ze 110 000.