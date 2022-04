Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek, że na pierwszej liście sankcyjnej znalazło się 50 pozycji - nazwiska rosyjskich oligarchów i podmiotów gospodarczych. Polska lista jest uzupełnieniem unijnej listy sankcyjnej i odnosi się do oligarchów i podmiotów rosyjskich, prowadzących realne interesy na terenie naszego kraju.

Na liście znalazł się PAO GAZPROM - jeden z największych koncernów dostarczających węglowodory, m.in. do krajów Europy Zachodniej i Środkowej, właściciel 48 proc. udziałów w polskiej spółce System Gazociągów Tranzytowych "EUROPOL GAZ" S.A. Zastosowane wobec firmy sankcje to m.in. zamrożenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz zamrożenie dywidend.

Zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz zakaz udostępniania jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych to niektóre z sankcji wobec MEDMIX POLAND z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej. Beneficjentem rzeczywistym spółki MEDMIX POLAND sp. z o.o. (do 03.03.2022 r. SULZER MIXPAC POLAND sp. z o.o.) jest Victor Vekselberg - powiązany z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i b. prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem.

Na listę wpisano też KASPERSKY (KASPERSKY LAB), Kaspersky Store i KASPERSKY Lab Polska. KASPERSKY to jeden z największych światowych dostawców oprogramowania antywirusowego. Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB.

GO SPORT POLSKA (z siedzibą w Warszawie) był własnością francuską, potem został kupiony przez singapurską spółkę SPORTMASTER OPERATIONS PTE LTD, której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay FARTUSHNYAK, Vladimir FARTUSHNYAK oraz Alexander MIKHALSKIY, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych SPORTMASTER.

Kolejna firma objęta sankcjami to FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. powiązana z (także wpisanym na listę sankcyjną) Aleksiejem Nieczajewem - członkiem Dumy Państwowej i liderem partii Nowi Ludzie. Należy on także do proputinowskiego Wszechrosyjskiego Frontu Ludowego, a więc tzw. organizacji parasolowej, skupiającej ruchy polityczne i społeczne wspierające prezydenturę Władimira Putina.

Na liście jest także Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji oraz OAO PhosAgro - rosyjski koncern nawozowy.

Wśród rosyjskich oligarchów wpisanych na listę jest Victor Vekselberg - od 2004 r. zamieszkały w Zurychu. Jego majątek wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów. Jest prezesem rosyjsko–amerykańskiej spółki Renova, będącej potentatem przemysłu aluminiowego i tytanowego. Prowadził również działalność gospodarczą na Ukrainie, gdzie zarządzał spółkami dystrybucji gazu. Vekselberg ma mieć bliskie powiązania z prezydentem Rosji W. Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem.

Objęty sankcjami Igor Iwanowicz Sieczyn jest pośrednio związany z IRL Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. To jeden z najbardziej zaufanych i najbliższych doradców Władimira Putina oraz jego przyjaciel. Jest dyrektorem generalnym Rosnieftu, rosyjskiego państwowego przedsiębiorstwa paliwowego i jednego z największych na świecie producentów surowej ropy naftowej.

Na liście jest też Timur Raszidow - rzeczywisty beneficjent i członek Zarządu spółki PhosAgro Polska Sp. z o.o. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych, zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

Sankcjami objęto również Jewgienija Kaspierskiego - absolwenta Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB, przekształconego później w Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. To założyciel Kaspersky Lab, który stał się jednym z największych światowych dostawców oprogramowania antywirusowego. Od 2017 r. oprogramowanie Kaspersky Lab jest zakazane w systemach federalnych USA. Aktualnie ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty Kaspersky Lab zostały wydane również przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Litwy.

Na liście znajdują się też m.in.: Michaił Fridman - założyciel ALFA Banku, największego rosyjskiego banku prywatnego, piątego co do wielkości banku w Federacji Rosyjskiej objętego sankcjami przez Stany Zjednoczone Ameryki; Oleg Deripaska - znaczący rosyjski przedsiębiorca, prokremlowski oligarcha, ściśle powiązany z rządem FR i prezydentem Władimirem Putinem; Tatiana Bakalczuk - założycielka i właścicielka OOO Wildberries – największej rosyjskiej sieci sprzedaży internetowej, wspierającej agresję wobec Ukrainy.

Pełna lista z wyszczególnionymi sankcjami dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.