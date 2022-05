Andrzej Duda podkreślił na wspólnej konferencji prasowej, że Polska wspiera Ukrainę zarówno humanitarnie, jak i militarnie, wysyłając do naszych wschodnich sąsiadów sprzęt wojskowy, aby mogli bronić swojego kraju.

Prezydent zwracał uwagę, że Ukraińcy bronią również Europy, a szczególnie naszej części Europy, przed "ambicjami i imperialnymi działaniami dzisiejszej Rosji". "Poparcie dla tej polityki w Polsce jest absolutnie jednoznaczne" - zapewnił.

"Wiemy także, że bardzo potrzebne jest społeczeństwu Ukrainy dzisiaj to, aby odczuwało ono akceptację Zachodu, dlatego idea tego, aby przyznać Ukrainie status państwa kandydującego do Unii Europejskiej jest tak ważna" - zauważył prezydent.

Poinformował, że przyjął propozycję prezydent Słowacji, aby "podjąć swoistą misję lobbingu za Ukrainą wśród naszych koleżanek i kolegów w państwach Unii Europejskiej na Zachodzie Europy". "Zwłaszcza tam, gdzie są wątpliwości, co do tego, czy Ukraina powinna szybko ten status kandydata dostać" - zaznaczył Duda.

"My nie mamy żadnych wątpliwości, że (Ukraina) powinna ten status dostać jak najszybciej i będziemy się w różnych miejscach o to ubiegali, będziemy przekonywali do tego, aby Ukraina to poparcie zyskała" - powiedział.

Czaputova zaproponowała Dudzie wspólne rozmowy z liderami krajów zachodnich ws. przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE

Na wspólnej konferencji po spotkaniu z prezydentem Dudą w środę w Bratysławie, prezydent Słowacji podkreśliła, że zarówno jej kraj, jak i Polska, wspierają Ukrainę w jej staraniach o otrzymanie statusu kraju kandydującego do UE. Oceniła, że byłby "to bardzo ważny krok dla wsparcia Ukrainy i wzmocnienia pokoju w Europie".

"Zaproponowałam panu prezydentowi, abyśmy razem odwiedzili niektórych liderów krajów zachodnich, którzy mają bardziej wstrzemięźliwą postawę jeśli chodzi o status kandydacki w Unii Europejskiej dla Ukrainy" - powiedziała Czaputova.

Na początku kwietnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wręczyła prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu dokumenty, których wypełnienie przez stronę ukraińska jest konieczne, by KE mogła formalnie przedstawić Radzie Europejskiej opinię dotyczącą uznania Ukrainy za państwo kandydujące do UE.

Pod koniec kwietnia ukraińska wicepremier Olha Stefaniszyna powiedziała, że dokumenty, które Ukraina do tej pory przekazała UE zostały już zweryfikowane. Stefaniszyna dodała, że Ukraina spodziewa się, iż przywódcy UE podczas posiedzenia Rady Europejskiej zaplanowanego na 23-24 czerwca zgodzą się na przyznanie Kijowowi statusu kandydata do członkostwa we Wspólnocie.

Ponadto prezydent Słowacji podziękowała prezydentowi Dudzie za przejęcie przez Polskę "patrolowania przestrzeni powietrznej nad Republiką Słowacką" oraz wyraziła nadzieję co do połączenia gazowego między oboma krajami. "Mam nadzieję że latem uda nam się dobudować połączenie interkonektora gazowego w kierunku do polski co wzmocni naszą niezależność i dywersyfikacje nośników energii" - powiedziała.