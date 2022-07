Premier przebywa w środę z wizytą w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie.

Jak ocenił, nie wystarczy tylko pokazać strategię, w ślad za strategią powinny pójść czyny.

"I państwo polskie dziś przeznacza na zdrowie psychiczne naszych dzieci, na pomoc psychologiczną, na ośrodki terapii uzależnieniowej i psychologicznej ok. 650 mln zł, niedługo to będzie 700 mln zł. Dla porównania w 2015 r. to było 170 mln zł" – powiedział Morawiecki.

"Wiem, że duże liczby nie przemawiają tak do wyobraźni, ale jak coś jest o cztery razy więcej, 400 proc. rośnie przez te 6 lat, to mówi to samo za siebie, ile nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości wagi i uwagi przykłada do tej dziedziny życia młodych i najmłodszych obywateli" – stwierdził premier.

Autorki: Agata Zbieg, Katarzyna Herbut