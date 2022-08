Teraz sytuacja się zmieniła, bo od niedawna PiS może liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci koła poselskiego Polskie Sprawy, do którego należą Agnieszka Ścigaj, Andrzej Sośnierz i Zbigniew Girzyński. Dlatego w PiS pojawiła się refleksja, że tym razem można zrobić kolejne podejście do wyboru brakujących członków RPP. Traktowane jest to jako forma zabezpieczenia się na przyszłość. – Dobrze by było zrobić to jeszcze w tej kadencji, zamiast czekać na kolejną, nie wiedząc, co przyniosą przyszłoroczne wybory . Lepiej, byśmy to my dokonali tego wyboru niż dzisiejsza opozycja – przyznaje polityk PiS.