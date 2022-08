Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,14 proc. i wyniósł 32.798,40 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,28 proc. i wyniósł 4.11,63 pkt.

Reklama

Nasdaq Composite spadł 0,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.368,98 pkt.

"Uwaga inwestorów nadal będzie się koncentrować na wysokiej inflacji" - powiedział w Bloomberg TV Oliver Kettlewell, szef działu instrumentów o stałym dochodzie w Mashreg Capital.

"Obserwujemy odreagowanie na giełdzie, ponieważ pesymizm osiągnął ekstremalne poziomy, a długoterminowe stopy procentowe spadają. Uważamy, że rajd potrwa do późnego lata, ale w miarę odbicia cen akcji, coraz wyraźniej widać, że zmierzamy w kierunku bardziej typowej recesji (np. z wyższym bezrobociem i nominalnym PKB spadającym do zera lub ujemnym), dlatego rynek czeka kolejna wyprzedaż” – dodał Chris Zaccarelli, dyrektor ds. inwestycji w Independent Advisor Alliance.

„Fakt, że bardzo słaba seria danych jest postrzegana jako katalizator wzrostu wartości akcji, świadczy o tym, jak bardzo dominująca stała się polityka Fed w kształtowaniu zachowań inwestorów. O ile Fed nie dokona cudu, obawiam się, że bessa absolutnie się nie skończyła” – powiedział James Athey, dyrektor inwestycyjny w abrdn.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w lipcu spadł do 52,8 pkt. z 53 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, spadł w lipcu do 52,2 pkt. z 52,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 52,3 pkt.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynków będą dane o zatrudnieniu w USA, w tym czwartkowe wskaźniki dot. amerykańskich bezrobotnych w lipcu, a stopy bezrobocia w lipcu w piątek.

Prezes Fed Jerome Powell wskazał w ubiegłym tygodniu, że rynek pracy w USA pozostaje "bardzo ciasny", odnosząc się do niemal rekordowej liczby wakatów i historycznie niskiego bezrobocia.

Boeing zwyżkował o 7 proc. Pracownicy Boeinga zagłosują w środę nad nową propozycją umowy pracowniczej, zapobiegając – na razie – strajkowi, który mógłby rozpocząć się w bieżący poniedziałek. Jednocześnie władze USA zgodziły się na wznowienie dostaw modelu 787 Boeinga.

Rosły akcje producentów półprzewodników, AMD i Nvidia.

Spadały notowania spółek paliwowych w ślad za taniejącą ropą naftową. W dół szły akcje m.in. Diamondback Energy, ExxonMobil, Chevron i Devon Energy.

Nio rósł o 2,5 proc. Chiński producent samochodów elektrycznych podał, że we wrześniu otworzy swoją pierwszą zagraniczną fabrykę w Europie.

Notowania Alibaby rosły o 1,5 proc. po tym, jak podała, że zamierza pracować nad utrzymaniem notowania firmy na nowojorskiej giełdzie.

Wyniki amerykańskich spółek za drugi kwartał dotychczas okazywały się w większości lepsze od oczekiwań. Z 279 tworzących indeks S&P500, które do tej pory informowały o zyskach, 77,8 proc. przekroczyło oczekiwania analityków.

Inne firmy raportujące w ciągu tygodnia to Loews, Dupont De Nemours, Starbucks, Airbnb Inc, Advanced Micro Devices, PayPal, Booking Holdings, eBay, CVS Health, Under Armour, AMC Entertainment, Mniam! Brands Inc, i Robinhood.