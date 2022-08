Pierwszą postawą wobec zagrożenia będzie rzucenie się do rozpaczliwego boju o zdobycie przez PiS trzeciej kadencji. W tych działaniach, przy tak wysokiej stawce, wszystkie chwyty będą oczywiście dozwolone, wobec czego PiS zaproponuje prawdopodobnie bardzo brutalną kampanię. Uzasadnieniem będzie narracja o niebezpiecznej opozycji, która „chce wywołać wojnę domową” i zaognić nienawiść między Polakami, a której powrót do władzy grozi po prostu utratą przez Polskę suwerenności. Takie tezy postawił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla TVP z 21 czerwca 2022 r. One mają dać mu legitymację do stosowania dowolnych środków, bo walczy o „przetrwanie Polski”.