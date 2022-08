"Tematy bezpieczeństwa, tematy energii, tematy współpracy - to są wątki, które będziemy poruszali" - powiedział w TVP Info premier Mateusz Morawiecki pytany o zbliżające się spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Za szczególnie ważne uznał tematy gospodarcze - tłumacząc, że wojna w Ukrainie kompletnie zdestabilizowała całą Unię Europejską, wiele gospodarek trzęsie się w posadach, a społeczeństwa protestują. Podkreślił, że jego zdaniem ta "putinflacja" uderza także we Francuzów i w Niemców.

"Chcę zaproponować prezydentowi Macronowi, aby zawiesić, przynajmniej na jakiś czas, albo przynajmniej sprowadzić do jakiegoś poziomu akceptowalnego, 25-30 euro za tonę, opłatę za uprawnienia do emisji CO2" - powiedział premier Morawiecki. Przypomniał, że proponował to już w zeszłym roku, bo szantaż gazowy Putina zaczął się jesienią, jeszcze przed wybuchem wojny.

"Chcemy razem pracować nad zmianą systemu energetycznego tak, by przemysł europejski nie wynosił się z Europy" - przekazał szef rządu.

Kolejnym tematem rozmów ma być wzmocnienie militarne Europy.

"Mam nadzieję, że i tutaj pan prezydent Macron będzie się trzymał zasady, że najważniejsze jest NATO, Pakt Północnoatlantycki, który daje nam bezpieczeństwo" - powiedział premier. "Jesteśmy członkiem najsilniejszego sojuszu militarnego w historii ludzkości" - dodał. Zaznaczył, że ważne jest wzmocnienie tego sojuszu, także poprzez wzmocnienie naszej armii.