Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w minioną niedzielę, do lokali wyborczych udałoby się 54,3 proc. ankietowanych (przy czym 47 proc. zdecydowanie tak, a 7,3 proc. raczej tak). Zdecydowanie w głosowaniu nie wzięłoby udziału 21,4 proc. ankietowanych, a 20,3 proc. raczej nie. To łącznie 41,7 proc. Pozostali - 4 proc. - to niezdecydowani ­- wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, opublikowanego w poniedziałek.

Poparcie dla partii rządzącej, deklarowane w sondażu przez 34,1 proc. ankietowanych, oznacza wzrost o 1,2 pkt proc. w porównaniu do badania z początku września (było wtedy 32,9 proc.).

Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,4 proc. również notuje nieznaczny wzrost - o 0,2 pkt proc.; w badaniu z początku września KO uzyskała 26,2 proc.

Polska 2050 Szymona Hołowni jako jedyna w pierwszej trójce notuje spadek poparcia o 1 pkt proc. Głos na ugrupowanie Hołowni deklaruje 11,9 proc. badanych.

Na czwartym miejscu utrzymuje się Lewica z wynikiem 9,2 proc. Oznacza to wzrost o 0,6 pkt. proc. w porównaniu do sondażu z początku września, kiedy głos na Lewicę chciało oddać 8,6 proc. badanych.

Konfederacja mogłaby liczyć na 6 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu do ostatniego sondażu (było to 4,2 proc.).

PSL-Koalicję Polską popiera 5 proc. badanych.

7,4 proc. respondentów nie umiało odpowiedzieć, na jakie ugrupowanie oddałoby głos.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 23-25 września 2022 roku metodą CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.