Jak wynika z badania, obóz rządzący otrzymał 36,1 proc. głosów. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż w ostatnim sondażu z końca grudnia. Głosowanie na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 29,4 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost poparcia o 0,6 proc. w stosunku do ostatniego badania. Trzecie miejsce w sondażu zajęła Lewica z wynikiem z wynikiem 10,1 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.).

Kolejne miejsca w badaniu zajmują: Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 8,2 proc. (mniej o 1,2 pkt. proc. od grudnia), Konfederacja z wynikiem 7,4 proc. (wzrost o 0,7 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 6,9 proc. (wzrost o 0,2 proc.) oraz Kukiz'15 otrzymał 1,6 proc. (więcej o 0,1 proc.). Chęć głosowania na pozostałe partie wyraziło 0,3 proc. badanych.

Z sondażu wynika też, że szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 55 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-13 stycznia 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1029 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski