Jeśli chodzi o przeliczenia Jarosława Flisa, to według nich opozycja maksymalizuje swój wynik w wariancie jakiejś formy wspólnego startu. Wówczas może liczyć na 250-251 mandatów. W przypadku pójścia oddzielnie wszystkich ugrupowań - zdobywa ich 242. - Matematyka i polityczna dynamika działają w przeciwne strony, badanie i przeliczenie na mandaty przy wspólnej liście KO i PSL pokazuje, że zyskuje matematycznie w porównaniu do czterech list, natomiast nie następuje ucieczka wyborców. Widać paradoks, że jak KO i PSL się łączą, to zyskuje Hołownia, a jak Hołownia się dołączy do nich, to Lewica. Te zyski nie są zbyt duże, ale zauważalnie - podkreśla Jarosław Flis.

- Lewica jest gotowa na każdy wariant, jesteśmy przekonani, że opozycja musi współpracować, żeby stworzyć wspólny rząd - komentuje wyniki szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Zdaniem Michała Koboski z PL2050 badanie pokazuje, że najlepszą opcją jest koalicja PO-PSL. Daje dużo mandatów opozycji, a jednocześnie nie podbija notowań Konfederacji. - Wyborcy chcą aby partie, które rządziły razem do 2015, poszły razem. Jeśli PL2050 weszłaby w koalicję z PO, to znaczna część wyborców, którzy poszukują w nowej jakości, którą dajemy im dzisiaj my, zagłosowałaby na Konfederację - dodaje.

Z tego punktu widzenia dla opozycji będą kluczowe dwie kwestie - żeby wszystkie partie przekroczyły próg wyborczy (co maksymalizuje wariant konsolidacji, zwłaszcza w odniesieniu do PSL, który jest najbliżej progu), oraz żeby przekroczyć metę z pierwszą pozycją. To pozwoliłoby uniknąć scenariusza, w którym misję sformowania rządu otrzyma od prezydenta kandydat PiS. Do tej pory, licząc od 1997 r., prezydent zawsze powierzał ją przedstawicielowi zwycięskiego ugrupowania, ale nie ma takiego obowiązku. Sondaże pokazują, że tym razem może dojść do sytuacji, w której np. PiS wygra, ale to KO, PSL, PL2050 i Lewica będą dysponowały większością do utworzenia rządu. W takim układzie trudno przewidzieć decyzję Andrzeja Dudy. Politycy obecnie rządzący liczą, że jeśli ich ugrupowanie będzie na pierwszym miejscu, mając ponad 200 głosów i do Sejmu wejdzie Konfederacja, to znajdzie się odpowiednia większość. Zasobem mają być pojedynczy posłowie opozycji lub umowa z PSL. Ludowcy jednak zapewniają, że PiS nie będzie mógł na nich liczyć. ©℗