Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Żłobku Samorządowym w Działoszycach w woj. świętokrzyskim. Mówił o programie Maluch Plus i 800 Plus, które jak ocenił, wywołały "rewolucję godnościową".

"Dzięki programowi 800 plus zakończyły się zakupy +na zeszyt, na kreskę+ w bardzo wielu sklepach w Polsce" - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że ten program pozwoli jeszcze bardziej rozwijać polskie dzieci, ponieważ to właśnie dzięki niemu bardzo wiele dzieci skorzystało z dodatkowych zajęć i rozwija swoje talenty. "To wielki, przełomowy program, z którego jesteśmy, jako Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dumni" - ocenił.

Zaznaczył, że "dzieci to najcenniejszy skarb każdej rodziny i największa wartość dla państwa, to nadzieja narodu na przyszłość i dlatego nasz program Maluch Plus to jeden z najważniejszych programów naszego rządu".

Podkreślił także, że rozwój potencjału dzieci musi iść w parze z rozwojem rodziców. "Nie chcemy, aby myślenie było zamknięte w dylemacie, czy młodość w niedostatku czy starość w samotności. Chcemy, aby każdy kto chce mieć dzieci, mógł je mieć i ze spokojem myśleć o kolejnych dekadach swojego życia" - zaznaczył premier.

Podczas wizyty w Działoszycach otwarto kolejny żłobek i przedszkole sfinansowane z programu Maluch Plus. Premier podkreślił, że od początku powstania programu zwiększono liczbę miejsc opieki żłobkowej z ok. 80 tys. do 230 tys. "W kolejnej odsłonie tego programu budowanych jest 100 tys. miejsc" - dodał.(PAP)