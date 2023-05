Reklama

"Spotkałem się z moim niemieckim odpowiednikiem, ministrem (Borisem) Pistoriusem. Rozmawialiśmy o dwóch sprawach. Rozmawialiśmy na temat uruchomienia hubu, który jest przeznaczony do utrzymania czołgów Leopard, które są już na Ukrainie. Są tam pewne wyzwania przed nami, ale jestem dobrej myśli, że te wyzwania pokonamy" - powiedział polski polityk.

"Rozmawialiśmy również na temat wydłużenia obecności Patriotów niemieckich na ziemi polskiej. Jestem tu optymistą. Sądzę, że w niedługim czasie minister Pistorius odwiedzi Polskę. Będziemy mieli sposobność, żeby na ten temat rozmawiać w szczegółach" - dodał wiceszef polskiego rządu.

Szef MON: Jesteśmy gotowi, żeby szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16

Jesteśmy gotowi, żeby szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16 - powiedział Mariusz Błaszczak. Zastrzegł jednak, że takie szkolenie jeszcze się nie rozpoczęło.

"Jesteśmy gotowi takie szkolenie prowadzić. Zaproponowałem, żeby takiego rodzaju szkolenie zostało zaliczone do szkoleniowej misji unijnej, która jest prowadzona w Polsce" - poinformował Błaszczak.

"Chciałbym podkreślić bardzo wysoką ocenę tej misji dokonaną przez agendy UE. To świadczy o dużym przygotowaniu naszych instruktorów. (...) Jest to przykład znakomitej współpracy państw europejskich na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Jest to narzędzie, które pozwoli na refundację ponoszonych kosztów podczas szkolenia żołnierzy ukraińskich" - dodał szef MON.

Wcześniej szef unijnej dyplomacji Josep Borrell był pytany o to, jakie państwa miał na myśli, mówiąc, żeszkolenia na F-16 rozpoczęły się w niektórych krajach. W tym kontekście wymienił Polskę. "Czy te szkolenia już się rozpoczęły?" - padło pytanie. "Tak" - odpowiedział.