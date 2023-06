Reklama

Wyborców prawicy zapytano w badaniu, którego wyniki opublikowano w czwartkowym "SE", czy uważają, że powrót Kaczyńskiego do rządu pomoże PiS wygrać wybory.

Wynik sondażu odnosi się do żelaznego elektoratu, który tradycyjnie stawia na Jarosława Kaczyńskiego

"Zdecydowanie tak" odpowiedziało 36 proc. badanych, a 38 proc., że "raczej tak". Z kolei 8 proc. oceniło, że "zdecydowanie nie", a 18 proc., że "raczej nie".

"Wynik sondażu odnosi się do żelaznego elektoratu, który tradycyjnie stawia na Jarosława Kaczyńskiego. Prezes partii zdecydował się wrócić do rządu, ze względu na coraz większą liczbę frakcji, co dezorientuje elektorat" – tłumaczy na łamach "SE" politolog, prof. Kazimierz Kik.

"Do tej pory prawica była +wielogłowa+, a obecność Kaczyńskiego w rządzie stworzy wrażenie większego zjednoczenia i zdyscyplinuje szeregi. Zresztą podobne zjednoczenie następuje w opozycji pod przewodnictwem Donalda Tuska" - wskazał.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster przeprowadzono od 16 do 18 czerwca na próbie 1024 dorosłych Polaków.