Według reprezentatywnego sondażu instytutu Insa dla portalu dziennika "Bild", tylko 20 procent uważa, że chadecka Unia CDU/CSU miałaby największe szanse z Merzem jako kandydatem na kanclerza. 29 procent wolałoby zobaczyć premiera Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrika Wuesta (CDU) jako kandydata. Premier Bawarii Markus Soeder (CSU) jest wyraźnie na czele z 38 procentami.

Kolejność pozostaje taka sama, jeśli spojrzeć na preferencje wszystkich uczestników ankiety, a nie tylko wyborców chadecji: 27 procent Niemców daje Soederowi największe szanse na pokonanie Scholza, Wuestowi 26 procent, a Merzowi tylko 14 procent - informuje "Bild".

Poza tym więcej niż jeden na trzech wyborców CDU/CSU (36 proc.) uważa, że Friedrich Merz źle wykonuje swoją pracę jako lider partii. 59 procent nie chce, aby Unia współpracowała z AfD na szczeblu lokalnym.

Fala krytyki na Merza

Merz spotkał się z ogromną krytyką po tym, jak w wywiadzie dla telewizji ZDF powiedział, że Unia CDU/CSU nie będzie współdziałać z AfD na poziomie ustawodawczym i rządowym. "Jednak polityka lokalna to coś innego niż polityka federalna. Jeśli AfD ma teraz burmistrza w Turyngii i w Saksonii-Anhalt, to są to wybory demokratyczne. Musimy to zaakceptować. I oczywiście lokalne parlamenty muszą szukać sposobów na wspólne kształtowanie miasta, kraju związkowego czy powiatu" – stwierdził w wywiadzie.

Chadecja w ostatnich sondażach ma ciągle największe poparcie, AfD jest jednak coraz bliżej. W badaniu Insa CDU/CSU uzyskała 26 procent, natomiast AfD 22.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)