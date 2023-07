1 lipca br. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wprowadziła ona program "Pierwsze Mieszkanie", na który składają się system dopłat do kredytu na zakup pierwszego lokum ("bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat) i konto mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym.

"Mamy eksplozję zainteresowania" - powiedział minister Waldemar Buda w poniedziałek w TVP Info, odpowiadając na pytanie o zainteresowanie "bezpiecznym kredytem". Przekazał, że do 31 lipca br. do banków wpłynęło ok. 18 tys. wniosków kredytowych w programie "Pierwsze Mieszkanie". Dodał, że podpisano już ok. 700 umów.

Szef MRiT przypomniał, że obecnie w programie "Bezpieczny kredyt" uczestniczy dziewięć banków. Jak wyjaśnił, oznacza to, że w każdym powiecie są placówki, w których "z dnia na dzień można się umówić do doradcy kredytowego".

"Bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową może zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości: mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat, a spłata kredytu odbywa się w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie MRiT, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w wysokości co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; w każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

MRiT wskazuje, że informacje o programie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie http://pierwszemieszkanie.gov.pl. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska