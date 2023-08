W każdym obwodzie głosowania w wyborach, a więc tam, gdzie wyborcy mogą zagłosować powołuje się obwodową komisję wyborczą.

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Decyzją Państwowej Komisji Wyborczej, w wyborach do Sejmu i Senatu diety dla członków obwodowych komisji wyborczych zostały zwiększone.

Reklama

Przewodniczący komisji zarobią 800 zł (dotychczas było to 500 zł), zastępcy przewodniczących 700 zł (dotychczas 400 zł), a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 600 zł (dotychczas 350 zł).

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie; czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania; ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Reklama

Kandydaci na członków obwodowej komisji wyborczej muszą mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i mogą zostać zgłoszeni do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkują.

W komisji nie może zasiadać: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy oraz mąż zaufania.

Osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych, ale wyłącznie w innych okręgach wyborczych, niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska