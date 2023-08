"+Jedynki+ ogłosimy dzisiaj, dzisiaj będą ogłoszeni liderzy list w poszczególnych okręgach. To będzie po południu" - poinformował Müller. Dodał, że całe listy zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. "One są już zaakceptowane. Wczoraj odbyło się spotkanie władz partii" - wskazał.

Do 6 września komitety wyborcze mogą zgłaszać w Państwowej Komisji Wyborczej listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale mieszkających w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Reklama

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

km/ par/