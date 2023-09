Z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim rozmawia Krzysztof Katkowski

Czym jest populizm? Odnosi się pan do niego w jednej ze swoich ostatnich książek, „Instytucje i ich wrogowie”.

Ideologią i tendencją polityczną eksploatującą przede wszystkim niechęć klasy ludowej do elit społecznych i politycznych w rozmaitych wariantach. Celem populistów jest chęć pełnego panowania politycznego. Przybiera to rozmaite postaci. Zauważmy przy tym, że populizm zachodni nie używa retoryki zwróconej przeciw państwu i jego instytucjom. Na przykład Marine Le Pen nie atakuje sędziów, tylko elity polityczne. W Europie Zachodniej same instytucje publiczne cieszą się respektem.