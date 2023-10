Ale izbę interesuje również to, co dzieje się z cenami paliw na stacjach Orlenu (bezołowiowa 95 kosztuje już poniżej 6 zł za litr, to o kilka złotych mniej niż w krajach sąsiednich). – Sprawdzimy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czy nie zostały tu naruszone zasady uruchamiania strategicznych rezerw paliwowych, bo nie zaszła sytuacja, która uprawniałaby do skorzystania z nich w tym momencie – przekonuje prezes NIK.

Cały wywiad przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.