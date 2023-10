Stacja podała we wtorek, że ankietowanym zadano pytanie "czy Pan/Pani przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi będzie przekonywać znajomych/rodzinę do głosowania na konkretne komitety wyborcze?".

"Zdecydowanie tak" odpowiedziało 14,6 proc., a "raczej tak” - 11,4 proc. Łącznie to 26 proc odpowiedzi twierdzących. Odpowiedź "raczej nie” wybrało 27,6 proc. ankietowanych, a „zdecydowanie nie” 44,7 proc. W sumie to 72,3 proc. 1,7 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Reklama

Radio Zet przekazało omawiając wyniki sondażu, że jeśli chodzi o zwolenników obozu rządzącego, to zdecydowanie chce przekonywać do głosowania na konkretny komitet wyborczy 17 proc. badanych, a "raczej tak" - 10 proc. Zdecydowanie nie ma zamiaru przekonywać znajomych czy rodziny do głosowania na konkretny komitet wyborczy 23 proc. "Raczej nie" odpowiedziało 49 proc. zwolenników obozu rządzącego.

Wśród zwolenników opozycji do głosowania na konkretny komitet wyborczy chce namawiać: „zdecydowanie tak” - 20 proc., a „raczej tak” 17 proc. Zdecydowanie nie zamierza tego robić 39 proc., a "raczej nie” 24 proc.

Reklama

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony 6 i 7 października metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.