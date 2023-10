W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów i 194 mandaty. 18 polityków, którzy dostali do Sejmu to reprezentanci Suwerennej Polski. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, klub poselski może stworzyć co najmniej 15 posłów.

Patryk Jaki odniósł się na platformie X (d. Twitter) do doniesień, że Suwerenna Polska miała podjąć decyzję, że zakłada własny klub.

"Kompletny fake news. Nam zależy tylko na tym, aby szybko wyciągnąć wnioski z przegranej i jej najważniejszych powodów tj. zaniedbanych reform w obszarach strukturalnej przewagi opozycji zewnętrznej (media, ngo, kultura etc.) i ustalić program działania, aby szybko zabrać Polskę Tuskowi" - napisał Jaki.

Mandaty poselskie zdobyli następujący politycy Suwerennej Polski:

Mariusz Gosek,

Norbert Kaczmarczyk,

Sebastian Kaleta,

Mariusz Kałużny,

Jan Kanthak,

Janusz Kowalski,

Maria Kurowska,

Sebastian Łukaszewicz,

Dariusz Matecki,

Jacek Ozdoba,

Marcin Romanowski,

Edward Siarka,

Piotr Uruski,

Marcin Warchoł,

Michał Woś,

Tadeusz Woźniak,

Michał Wójcik

Zbigniew Ziobro.

Mandat senatora zdobył polityk SP - Mieczysław Golba.

