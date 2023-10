"Premier Donald Tusk w przyszłym tygodniu będzie w Brukseli, spotyka się z przywódcami europejskich państw. To normalne, że od pierwszego dnia robimy wszystko, żeby pozycja Polski na arenie międzynarodowej wróciła na należne (jej) miejsce" - podkreślił Budka.

Reklama

Po dobre relacje i pieniądze z KPO

Reklama

Zaznaczył, że Tusk jako m.in. były szef Rady Europejskiej jest najbardziej doświadczonym polskim politykiem. "I na szczęście jest osobą, która gwarantuje odbudowanie bardzo dobrych relacji z UE, z naszymi partnerami. Stąd rozmowy, które będzie toczył z przywódcami państw w przyszłym tygodniu właśnie przy okazji szczytu europejskiego" - dodał szef klubu KO.

Budka pytany o zapowiedź wizyty Tuska w Brukseli i odblokowanie środków z KPO podkreślił, że "to będą rozmowy na najwyższym szczeblu". "Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kontakty premiera Tuska, jego doświadczenie jako szefa Rady Europejskiej jest bezcenne w takiej sytuacji" - zauważył.

Praworządność i kamienie milowe na pierwszym planie

Ale, zdaniem polityka PO, "przede wszystkim to jest wielkie zaufanie, które Europa ma do partii demokratycznej opozycji". Jak przypomniał, "jeśli chodzi o kwestie praworządności i wykonania kamieni milowych, to jest jeden z podstawowych postulatów, który połączył opozycję".

"Jeżeli pan prezydent nie będzie przeszkadzał w tym, to jedną z pierwszych ustaw, którą dostanie na biurko, będzie właśnie ustawa, która naprawia kwestię wymiaru sprawiedliwości i przywraca w Polsce praworządność" - poinformował Budka.

Pytany o dzień przyszłotygodniowej wizyty Donalda Tuska w Brukseli odparł, że "będzie to prawdopodobnie środa i czwartek, tak jak jest to zaplanowane".

Autor: Olga Łozińska, Daria Kania