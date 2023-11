W Polskim Radiu Katowice poseł przypomniał, że stworzenie po wygranych przez opozycję wyborach resortu przemysłu z siedzibą na Śląsku po raz pierwszy zadeklarował w marcu tego roku przewodniczący PO Donald Tusk.

Gramatyka (Polska 2050): Nie jestem zwolennikiem tego pomysłu

„Deklaracja premiera Tuska była jednoznaczna, wygłosił już ją w marcu tego roku: że sytuacja w woj. śląskim, w przemyśle woj. śląskiego, ale też oddziaływanie czy emanacja tego przemysłu na gospodarkę kraju jest tak poważna i tak złożona, że siedziba tego ministerstwa, którego nie ma w tej chwili, byłaby na Śląsku” – powiedział poseł.

„Deklaracja o utworzeniu tego ministerstwa na Śląsku padła w 100 konkretach na 100 dni i będziemy robić wszystko, żeby każdy konkret z tej setki był przedłożony do opinii publicznej – albo pod głosowanie dla posłów, albo, jeżeli to będą decyzje ministrów czy rozporządzeniami można to robić - żeby wszystkie te elementy były wdrażane” – dodał Saługa.

W czwartek krytycznie o pomyśle utworzenia resortu z siedzibą na Śląsku mówił w Radiu Katowice śląski poseł Trzeciej Drogi Michał Gramatyka (Polska 2050).

„Pewnie jeżeli Koalicja Obywatelska tak zapowiedziała, będzie czynić starania, żeby tak się stało. Ja nie jestem zwolennikiem tego pomysłu. Uważam, że mamy jedną stolicę i to tam powinny funkcjonować wszystkie organy centralne. Nie jest to kwestia lokalizacji takiego ministerstwa, tylko zatrudnienia odpowiednich ludzi, którzy rozumieją Śląsk, rozumieją nasz region, znają jego specyfikę i są ludźmi ciężkiej pracy. Najlepiej takich szukać właśnie tutaj w okolicach” – mówił Gramatyka.

Tusk obiecał to Śląskowu

Odnosząc się do tej wypowiedzi Saługa ocenił w piątek, że sprawa lokalizacji ministerstwa (w Katowicach czy innym śląskim mieście) jest otwarta, natomiast planem KO jest lokalizacja ministerstwa na Śląsku.

„Jeżeli mówimy o Katowicach, to oczywiście tu wszystko jest otwarte, gdzie będzie siedziba, natomiast jeżeli pan Gramatyka mówił, że w ogóle na Śląsku nie - byłaby to poważna różnica w programie naszej nowej koalicji” – podkreślił poseł KO.

Zapowiedź utworzenia ministerstwa przemysłu z siedzibą w woj. śląskim przewodniczący PO Donald Tusk przedstawił w Katowicach w marcu br. Jak wyjaśniał wówczas, decyzje dotyczące Śląska będą zapadały na Śląsku, który może być przemysłowym sercem Polski, i w tym kontekście nie ma powodu, aby był on zarządzany w oddali. Tusk powtórzył obietnicę dotyczącą nowego resortu podczas spotkań na Śląsku krótko przed październikowymi wyborami parlamentarnymi.