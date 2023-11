Były premier Leszek Miller napisał w niedzielę na portalu X (dawniej Twitter), że natychmiast po zaprzysiężeniu rządu Mateusza Morawieckiego do Sejmu powinien wpłynąć wniosek o konstruktywne wotum nieufności do Rady Ministrów ze wskazaniem Donalda Tuska jako kandydata na premiera.

Apel byłego premiera

"Siedem dni po tym - 4 grudnia - marszałek Sejmu powinien zwołać Izbę i poddać wniosek pod głosowanie. W ten sposób zakończy się mordęga Mateusza i ośmieszanie władzy wykonawczej w oczach obywateli. Nie ma wątpliwości co do legalności tej procedury, jako że nowy rząd Morawieckiego będzie istniał od zaprzysiężenia i wszystkie przepisy konstytucji będą miały do niego zastosowanie" - napisał Miller.

Kontra Czarzastego

W poniedziałek współprzewodniczący Nowej Lewicy wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty został zapytany o tę kwestię w Polsat News. "Nie słucham, powiem szczerze, pana Leszka Millera, bo on ma trochę oderwane od życia pomysły. Był czas, kiedy on rządził, to było chyba ze 20 lat temu. To nie jest dobry pomysł" – stwierdził Czarzasty.

Zaprzysiężenie rządu Morawieckiego

W poniedziałek o godz. 16.30 w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda dokona zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego; podczas uroczystości zaplanowane jest przemówienie głowy państwa - przekazała PAP szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Prezydencka minister wyjaśniła, że podczas poniedziałkowej uroczystości "najpierw zaprzysiężony zostanie premier". "Potem premier składa wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Rady Ministrów. Prezydent podpisuje postanowienie o powołaniu i wręcza powołania ministerialne" - powiedziała.

Autorka: Aleksandra Kuźniar