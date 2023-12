Urodzony w 1973 roku, politolog, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1991 do 1995 r. członek Unii Polityki Realnej, w latach 1997-2001 należał do Stronnictwa Konserwatywno-Liberalnego, od 2001 roku członek Platformy Obywatelskiej. Poseł na Sejm V, VI, VIII, IX i X kadencji. Od 2009 r. do 2014 r. eurodeputowany i członek Europejskiej Partii Ludowej. W latach 2014-2015 główny doradca w gabinecie premier Ewy Kopacz. W 2016 r. powołany na wiceministra spraw zagranicznych w gabinecie cieni PO.