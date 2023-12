Prezydent Duda w Genewie bierze udział w spotkaniu wysokiego szczebla z okazji 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Pytany przez dziennikarzy o poniedziałkowe spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, Andrzej Duda przyznał, że pytali o to także prezydenci innych państw obecni w Genewie.

Umożliwić rządowi szybkie działanie

"Kwestia wyborów w Polsce i organizacji przyszłego rządu jest w żywym zainteresowaniu prezydentów. Rozmawiałem z prezydent Słowenii, prezydent Grecji, prezydentem Austrii, prezydentem Estonii. Prezydent Szwajcarii również o to pytał, także panowie komisarze o tę kwestię pytali" - powiedział Duda.

Poinformował, że w poniedziałek odbył z Donaldem Tuskiem dłuższą rozmowę, "by spokojnie ustalić przebieg procesu konstytucyjnego, który trzeba w najbliższych dniach przeprowadzić".

"Umówiliśmy się na jutro, na godz. 9.00 rano, na zaprzysiężenie rządu, aby umożliwić rządowi jak najszybsze, jak najsprawniejsze funkcjonowanie. Premier Tusk powiedział, że chce zdążyć na spotkanie ws. Bałkanów zaplanowane już jutro południu i później na dalsze obrady Rady Europejskiej. Powiedziałem, że dostosujemy godzinę, by mógł zdążyć załatwić wszystkie sprawy rządowe na miejscu, które trzeba załatwić w pierwszym inauguracyjnym dniu działania rządu, a następnie by mógł się spokojnie udać, by prowadzić sprawy państwowe" - powiedział prezydent.

Na 13 grudnia zaplanowany jest szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie, a na 14–15 grudnia posiedzenie Rady Europejskiej.