Tusk wskazał, że ministrem klimatu i środowiska w jego rządzie będzie Paulina Hennig-Kloska (Polska2050-TD), a pracami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pokieruje Jan Grabiec (PO).

Przedstawiając przyszłą minister klimatu i środowiska, powiedział: "Przeszła już bardzo poważny test, więc możecie spodziewać się państwo, sprawdziliście to już w boju, że jest kobietą bardzo dzielną, odporną na ataki, kompetentną". "Ci wszyscy, którzy czekają w Polsce na odnawialne źródła energii, na wiatraki, na ochronę środowiska, ci wszyscy, którzy czekają..." – mówił Tusk.

"Niektórzy z państwa reagują na słowo wiatraki tak, jak pewien literacki bohater, który z wiatrakami miał dużo do czynienia. Wiatraki są w Polsce potrzebne, dajcie spokojnie premierowi dokończyć wypowiedź, dobrze" – wtrącił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, uciszając salę.

"Chyba nie muszę nikogo przekonywać, użyłem już tego terminu +stajnia Augiasza+, ale chyba w ochronie środowiska mamy tu prawie dosłownie z czymś takim do czynienia" – kontynuował Donald Tusk.

"Polska nie może być śmietniskiem Europy. Nie będzie nigdy więcej tych hańbiących obrazów, tych nieustannie płonących legalnych, nielegalnych wysypisk, składowisk. Ten czarny obraz, ten tragiczny obraz zatrutej Odry, ten dramatyczny obraz lasów, które znikały na naszych oczach i wyjeżdżały, jakby całe knieje, wyrąbane do Chin. To się skończyło. Skończyła się ta partyjna prywatyzacja Lasów Państwowych" – powiedział premier.

"Straszyliście Polaków prywatyzacją Lasów Państwowych, cała Polska zobaczyła, co zrobiliście" – zwrócił się do posłów PiS. "To jest jedno z naszych największych dóbr. Jak my mówimy, przecież to nie chodzi o jakieś ideologiczne konstrukcje, przecież to jest nasze święte dobro. Przecież dobrze wiecie, że współczesne wojny będą się toczyły m.in. o dostęp do wody. Nie ma dzisiaj, być może, bardziej wartościowego, strategicznego zasobu jak czysta woda. Mówimy tu o retencji i o problemie zatrutych polskich rzek" – mówił.

"Lasy, środowisko naturalne, przecież to są rzeczy, z których chcemy być dumni. Ja chcę znowu, by polskie rodziny, Polki i Polacy, zobaczyli, jak wygląda prawdziwy las" – wskazał Tusk. "Las to nie jest gospodarka drewnem. Las to jest nasz święty zasób narodowy i będziemy go znowu chronić tak, jak na to zasługuje. I będziemy mieli okazję współpracować z tymi wszystkimi, bo to jest przygniatająca większość – leśnikami, strażnikami ochrony przyrody, z tymi, którzy pracowali w parkach narodowych, to jest cała rzesza ludzi, którzy kochają lasy, rozumieją mądrą gospodarkę leśną. I zobaczycie, że jest możliwe, że już nie będzie tak, że polski przedsiębiorca kupuje drewno w Niemczech, Austrii, Szwecji, bo polskie drewno wyjeżdża z bliżej nieznanych powodów hurtowo do Chin. Polski przedsiębiorca zobaczy, że można chronić lasy i równocześnie polskie drewno może być dostępne na rynku i może być tańsze niż szwedzkie" – zapewniał premier.

"Nie wiem, jak wam się udało, bo to jest cud na ziemi, wyrąbaliście najwięcej drzew w historii i polskie drewno jest najdroższe w historii. Jak to jest możliwe? Wy nie tylko wyrżnęliście polskie lasy, ale niemal zarżnęliście dumę polskiego przemysłu, jakim był polski przemysł pracujący na drewnie. Bardzo się cieszę, że będziemy z panią Pauliną Hennig-Kloską także w tej sprawie współpracowali" – dodał.

Mówiąc o Janie Grabcu, zaznaczył, że jest to jeden z jego najbliższych współpracowników.

"Zadba o to, żeby nasze działania były sprawnie koordynowane, żebyśmy nie musieli się już nigdy więcej wstydzić za legislacyjne niechlujstwo, za zły obieg dokumentów" – powiedział. Ocenił, że "przez ostatnie lata mieliśmy bardzo dużo wszyscy powodów do wstydu, jak pracuje administracja państwowa po rządami PiS". Podał, że rolą ministra Grabca będzie naprawa tej sytuacji. (PAP)