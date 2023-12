"Chciałbym, żeby przed świętami było posiedzenie (komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego – PAP), na którym byśmy zdecydowali, o które dokumenty wystąpimy. (…) Chciałbym, żeby jeszcze przed świętami, w przyszły piątek (…) pojawiły się pierwsze nazwiska i konkretne daty i godziny, kiedy świadkowie pojawią się w Sejmie na przesłuchaniu. Myślę, że pierwsze przesłuchania jeszcze w styczniu, około połowy stycznia" – powiedział Joński, który według doniesień medialnych na zostać przewodniczącym tej komisji śledczej.

"Nie ma świętych krów…"

Pytany przez dziennikarza o nazwiska osób, które komisja wezwie na przesłuchanie odpowiedział: "Oczywiście będzie na pewno premier Morawiecki, bo on przecież podejmował decyzje, na pewno wicepremier Sasin, oczywiście dobrze by było zaprosić pana Jarosława Kaczyńskiego, który w 2021 r. powiedział, że to on osobiście podejmował w tej sprawie decyzje".

Potwierdził, że przed komisją staną także szefowie Poczty Polskiej, Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. „Ta lista może być bardzo długa, bo tych osób, które mogły złamać prawo może być bardzo dużo” - dodał.

"Nie ma świętych krów, każdy, kto jest zaproszony (…) musi się na tej komisji stawić" - zapewnił.

Komisja śledcza i wybory z 2020 r.

Sejm wybrał we wtorek wieczorem skład osobowy komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

Do komisji wybrano czterech posłów PiS: Waldemara Budę, Przemysława Czarnka, Pawła Jabłońskiego, Mariusza Krystiana. Klub KO będzie reprezentowany w komisji przez trzy osoby: Magdalenę Filiks, Dariusza Jońskiego i Jacka Karnowskiego. Z PSL-TD w komisji pracować będzie Agnieszka Maria Kłopotek. Lewicę będzie reprezentować Anita Kucharska-Dziedzic, Polskę 2050-TD Bartosz Romowicz, a Konfederację Witold Tumanowicz.