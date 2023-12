Wszystko na to wskazuje, że będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi; jeśli zdecydują się na procedurę odwoławczą wystosuję wezwanie, by do czasu jej zakończenia powstrzymali się od wykonywania mandatu - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.