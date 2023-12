W czwartek Sejm będzie zajmował się głównie rządowym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok.

Harmonogram prac Sejmu 21 grudnia

Czwartkowy (21.12) harmonogram prac Sejmu wygląda następująco:

Godz. 9:00-9:30 - Głosowania;

Godz. 9:30-17:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024;

Godz. 17:30-18:45 - Głosowania, w tym: - wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), - Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r., - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

Godz. 18:45-19:45 - Ew. oświadczenia poselskie.

Posiedzenie Sejmu - gdzie oglądać transmisję?

Transmisja z posiedzenia Sejmu w czwartek (21 grudnia 2023) jest dostępna m.in. na stronie internetowej Sejmu RP oraz na kanale YouTube Sejmu RP.

Ustawa budżetowa na 2024 rok

Głównym tematem obrad w czasie czwartkowych obrad Sejmu będzie pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok. Wedle projektu budżetu na przyszły rok dochody mają wynieść 682,4 mld zł, wydatki - 866,4 mld zł, zaś deficyt ma być nie większy niż 184 mld zł.

Drugie czytanie projektu budżetu na 2024 rok zaplanowano na 10 stycznia, zaś trzecie i ostatnie czytanie - na 12 stycznia. Później projektem ustawy budżetowej zajmie się Senat, a swoje prace ma zakończyć do 22 stycznia. W ostatnim kroku ustawa budżetowa ma trafić do podpisu prezydenta. Zgodnie z harmonogramem, stanie się to 29 stycznia.