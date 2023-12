W czwartek odbyła się konferencja prasowa polityków Suwerennej Polski. Europoseł Patryk Jaki odniósł się do sytuacji w mediach publicznych oraz poinformował, że zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. przez premiera Donalda Tuska, szefa MKiDN Bartłomieja Sienkiewicza i Piotra Zemłę, wskazanego na przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP.

Reklama

Napaść na ustrój państwa

MKiDN poinformowało w środę, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz rady nadzorcze spółek. Szef MKiDN powołała tez nowe rady nadzorcze i nowe zarządy. Wcześniej Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, w której wezwano Skarb Państwa reprezentowany przez ministra kultury do działań naprawczych.

Reklama

"Zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Donalda Tuska, pana Bartłomieja Sienkiewicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP dublera pana Piotra Zemłę i innych nieustalonych osób" - powiedział Jaki.

Przekazał, że te przestępstwa - jego zdaniem - polegają na "napaści na ustrój państwa i przekroczeniu uprawnień, na napaści na funkcjonariusza publicznego, na nielegalnym przejęciu sygnału telewizji, na wyrządzeniu znaczącej szkody na majątku publicznym" - wymienił.

Nielegalne przejście sygnału TVP Info?

Odnosząc się do "napaści na ustrój państwa i przekroczenie uprawnień", powiedział: "Musi zmienić ustawę i poczekać na zakończenie kadencji Rady Mediów Narodowych". "Jest to oczywiste przekroczenie uprawnień" - dodał. Odnosząc się do "napaści na funkcjonariusza publicznego", powiedział o zaatakowanej posłance PiS przez "nieustalonego goryla ekipy Tuska".

Zaznaczył, że należy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia tego przestępstwa, o ściganiu tej osoby i jej zleceniodawców. Odnosząc się do nielegalnego - w jego ocenie - przejęcia sygnału TVP Info, powiedział, że jest to art. 269 Kodeksu karnego. "Będziemy ustalali, kto dopuścił do tego żeby w sposób nielegalny przejąć sygnał telewizyjny wczoraj" - dodał.

Odnosząc się do "szkody na majątku", ocenił, że jest to art. 296a Kodeksu Karnego w związku z tym, że nie było sygnału telewizyjnego, telewizja traci w ten sposób środki. "Ktoś musi za tę szkodę majątkową ponieść odpowiedzialność" - dodał.