Na wtorkowym posiedzeniu Sejm prawdopodobnie powoła Komisję śledczą do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r. To druga, po komisji ds. wyborów kopertowych, komisja śledcza w nowej kadencji.

Kto szefem komisji ds. Pegasusa?

Zgodnie z propozycją, którą we wtorek zajmie się Sejm, w skład komisji wejdzie 11 parlamentarzystów. Jak udało nam się ustalić, Koalicja Obywatelska zgłosi Joannę Kluzik-Rostkowską, Witolda Zembaczyńskiego i Marcina Bosackiego. Według naszych informacji to on ma zostać przewodniczącym składu. Bosacki ma już doświadczenie w badaniu tej sprawy – w poprzedniej kadencji również szefował komisji, która miała ją wyjaśnić. Tyle że w Senacie. Tamta jednak nie miała uprawnień komisji śledczej.

Lewica zamierza zgłosić do składu komisji Tomasza Trelę, z PL2050 wejdzie do niej Paweł Śliz. W rozmowie z DGP przewodniczący klubu PSL potwierdził, że ugrupowanie wystawi do komisji Magdalenę Srokę. Kiedy jej kandydatura została ujawniona, wzbudziła w mediach kontrowersje – posłanka była wcześniej przewodniczącą Porozumienia. Objęła funkcję po tym jak zrezygnował z niej Jarosław Gowin. Początkowo PSL chciał, by to ona przewodniczyła komisji.

Konfederacja wystawi do komisji ds. Pegasusa Przemysława Wiplera – parlamentarzysta poinformował o tym w grudniu w swoich mediach społecznościowych.

Nie wiadomo jeszcze kto trafi do komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Sprawdzą potencjalne przypadki nadużyć

Zgodnie z projektem uchwały powołującej komisję, ma ona zająć się gruntownym dochodzeniem w sprawie zakupu i wykorzystania oprogramowania Pegasus, a także innych narzędzi operacyjno-śledczych. Będzie badać legalność, prawidłowość i celowość tych działań, skupiając się na decyzjach podejmowanych przez członków Rady Ministrów, w tym Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, a także przez prokuraturę i inne organy ścigania. Komisja będzie dążyć do ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych za zakup tych narzędzi, analizować zastosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec obywateli Polski oraz sprawdzać przypadki potencjalnego naruszenia praw obywatelskich i nadużyć władzy w tym kontekście, obejmując swym zasięgiem działania od 2015 do 2023 roku.