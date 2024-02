Przekazała, że wystąpiła do ABW o to, aby każdy z członków komisji miał dostęp do materiałów ściśle tajnych.

"Zdecydowaliśmy o tym, że posiedzenie odbędzie się 19 lutego. Jako przewodnicząca komisji wystąpiłam do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o to, aby każdy z członków komisji przeszedł szkolenie, również szkolenie kontrwywiadowcze. Będziemy pracować na bardzo wrażliwych danych, dlatego też mam nadzieję, że do pierwszego merytorycznego posiedzenia komisji każdy będzie po takim szkoleniu" - powiedziała Sroka na konferencji prasowej w Sejmie.

Przekazała, że wystąpiła także do ABW o to, aby każdy z członków komisji miał dostęp do materiałów ściśle tajnych. "To sprawdzenie potrwa, dlatego właśnie potrzebujemy tego czasu" - zaznaczyła posłanka. "Przed nami bardzo wrażliwa materia, podchodzimy do tego bardzo merytorycznie i zapraszamy na nasze pierwsze posiedzenie komisji" - powiedziała.

Inny z członków komisji, Marcin Bosacki (KO) powiedział, że na posiedzeniu 19 lutego zostaną złożone wnioski dowodowe. "Każdy poseł będzie mógł je składać, zarówno o prośby do instytucji państwowych (...), jak i wnioski dowodowe polegające na tym, kogo przed komisją przesłuchać. Nie chcę teraz przesądzać, kto i kiedy będzie przesłuchiwany, ale możemy zapewnić, że zaprosimy przed oblicze komisji wszystkich, którzy mogli mieć wpływ na to, że w Polsce przeciwko przeciwnikom poprzedniej władzy stosowano oprogramowanie szpiegowskie, które powinno być stosowane tylko wobec terrorystów czy sprawców największych przestępstw" - powiedział Bosacki.

Dodał, że "z całą pewnością najpoważniejsi politycy PiS będą musieli odpowiedzieć przed komisją i opowiedzieć (...) o tym, jak Pegasusa kupiono, za jakie pieniądze to zrobiono, tutaj (jest) rola (b.) ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz dlaczego w Polsce stosowano to oprogramowanie szpiegowskie, tę broń cybernetyczną, przeciwko opozycji politycznej".