Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Duże kontrowersje przed posiedzeniem Sejmu budzi obecność Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika podczas obrad oraz ich status posłów. "Jestem posłem, zamierzam stawić się na posiedzenie Sejmu i wykonywać swój mandat" - zapowiedział we wtorek Mariusz Kamiński. "Sąd Najwyższy wydał wyrok unieważniający decyzję marszałka Szymona Hołowni zgodnie z procedurą odwoławczą, więc jestem posłem, zamierzam stawić się na posiedzenie Sejmu i wykonywać swój mandat" - podkreślił. Dodał, że zarówno on, jak i Maciej Wąsik, mają demokratyczne mandaty do tego, by zasiadać w parlamencie.

Tymczasem rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek powiedziała we wtorek, że "jeżeli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy nie są już posłami, będą chcieli wejść do Sejmu jako byli posłowie, to do niego wejdą - na galerię; na pewno nie na posiedzenie plenarne."

Obrady Sejmu zaczną się o godzinie 10:00.

Harmonogram prac Sejmu 7, 8 i 9 lutego 2024 r.

Aktualny harmonogram prac Sejmu wygląda następująco:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej ; - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Arkadiusz Iwaniak.

; - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Arkadiusz Iwaniak. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marcin Zieleniecki.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek.

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Kasprzak.

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Kasprzak. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann.

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz.

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz. Informacja Ministra Infrastruktury o skutkach stosowania ustawy – Prawo wodne wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Piotra Głowskiego.

wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Piotra Głowskiego. Przedstawienie przez Radę Ministrów dokumentu: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury - wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz poseł Krystyny Sibińskiej.

Przewidziano także pytania w sprawach bieżących.

Posiedzenie Sejmu - gdzie oglądać transmisję?

Transmisja z posiedzenia Sejmu w środę (7 lutego 2024) jest dostępna m.in. na stronie internetowej Sejmu RP oraz na kanale YouTube Sejmu RP.