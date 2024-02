W poniedziałek komisja śledcza ds. Pegasusa po powołaniu stałych doradców i jednomyślnym przyjęciu planu pracy, przeszła do składania wniosków dowodowych. Posłowie komisji z koalicji 15 października - KO, PSL-TD, Polski2050 - TD oraz Lewicy - jak poinformowała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka, postanowili złożyć wspólne wnioski dowodowe.

Wnioski złożono w imieniu posłów: Magdaleny Sroki (PSL-TD), Tomasza Treli (Lewica), Pawła Śliza (Polska 2050-TD), Marcina Bosackiego (KO), Joanny Kluzik-Rostowskiej (KO), Witolda Zembaczyńskiego (KO).

Wniosek do KPRM

Pierwszy wniosek, przedstawiony przez Srokę, skierowano do KPRM. „Pierwszy wniosek dowodowy, jako grupa posłów, składamy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (…) o niezwłoczne przedstawienie dokumentów jawnych, jak i niejawnych dot. ustaleń na temat zakupu systemu Pegasus, a także udzielenie pisemnych wyjaśnień w związku ze szczytem premierów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Budapeszcie 19. 07. 2017 r. W szczególności dokumentów obejmujących informacje dot. delegacji polskiej z uwzględnieniem przedstawicieli przedsiębiorców” – oświadczyła szefowa komisji.

Jak dodała, drugi punkt kierowanego do KPRM wniosku dotyczy dokumentów obejmujących informacje ze wszystkich spotkań, które odbyły się z przedstawicielami polskiej delegacji podczas szczytu premierów w Budapeszcie oraz dokumentów obejmujących informacje o wszystkich ustaleniach ze szczytu premierów.

Wnioski do przedstawicieli służb specjalnych

Drugi wniosek posłowie komisji z koalicji 15 października skierowali do ministra koordynatora służb specjalnych w celu przedstawienia dokumentów w zakresie stosowania oprogramowania Pegasus lub innego podobnego oprogramowania. Kolejne wnioski złożono m.in. do szefów ABW, AW, CBA, SKW, SWW oraz do Prokuratora Generalnego i Najwyższej Izby Kontroli. Złożono również wnioski do resortów: sprawiedliwości, spraw zagranicznych, obrony narodowej, finansów oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Wnioski do sądów i prokuratury

Wnioski dowodowe złożono też do Sądu Okręgowego w Warszawie, Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Wnioski do innych podmiotów

Oprócz tego, wnioski skierowano do szefa Kancelarii Senatu, firmy Matic S.A., Parlamentu Europejskiego, ośrodka badawczego Citizen Lab, fundacji Panaoptykon i Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka. Wszystkie wnioski zostały przyjęte przez komisję w drodze głosowania.

Posłowie z PiS i Suwerennej Polski za wnioskami koalicji 15 października

Posłowie komisji z PiS, Suwerennej Polski nie złożyli dodatkowych wniosków, ponieważ - jak wyjaśnił Jacek Ozdoba w imieniu swoim oraz posłów Mariusza Goska i nieobecnego Marcina Przydacza - pokrywają się one z tymi przestawionymi wcześniej przez posłów koalicji 15 października.

Wiceszef komisji Przemysław Wipler (Konfederacja) wystąpił do przewodniczącej o porównanie swoich wniosków dowodowych i ewentualne uzupełnienie tych złożonych przez posłów koalicji 15 października podczas kolejnego posiedzenia komisji.

Autorki: Daria Al Shehabi, Delfina Al Shehabi