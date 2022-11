Również w Georgii faworytem do utrzymania stanowiska gubernatora jest republikanin. To Brian Kemp, który dwa lata temu nie uległ presji Trumpa i nie zakwestionował wyniku wyborów prezydenckich w swoim stanie. W ramach odwetu w gubernatorskich prawyborach republikańskich były gospodarz Białego Domu poparł jego rywala. Nic jednak nie wskórał. Mimo ogólnokrajowej prawyborczej fali nominacji lojalistów Trumpa republikanie z Georgii postawili na Kempa i to on zmierzył się w wyborach ze Stacey Abrams, stanową legendą demokratów. Czarnoskóra polityk od lat skutecznie mobilizuje do głosowania środowiska afroamerykańskie, a jej zaangażowanie wydatnie przyczyniło się do zaskakującego sukcesu wyborczego Joego Bidena w Georgii dwa lata temu. Na tyle, że magazyn „Vogue” uznał ją za jedną z 12 kobiet, które najbardziej zmieniły świat w 2020 r.