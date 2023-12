Jak zaznaczył Hołownia, to rozwiązanie ustawowe musi zostać przeprowadzone w porozumieniu z prezydentem.

Prezydent Andrzej Duda powiedział w czwartek w Radiu ZET, że przed środowym posiedzeniem RBN rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią i przedstawił prawne stanowisko w sprawie mediów publicznych. Ocenił, że w środę "w sposób rażący" została złamana konstytucja przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.

"Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują ustawy, czy też zmieniają ustawy" - mówił prezydent. "Jeżeli pan premier, jego współpracownicy, ministrowie chcą zmienić zasady prawne powoływania władz mediów publicznych, proszę bardzo, ale najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie przyjmować w Sejmie akt, który nie jest aktem prawnym, który nie tworzy obowiązującego prawa" - podkreślił.

O sprawę Polsat News spytał w czwartek w Sejmie marszałka Szymona Hołownię.

"Rozumiem, że pan prezydent ma takie zdanie w sprawie tego, co dzieje się w mediach publicznych. Słyszymy od kilkunastu godzin bardzo różne opinie prawne, to jedna z nich. Rozumiem, że teraz ta sprawa będzie przedmiotem oceny i w KRS, który musi zarejestrować te zmiany wprowadzone przez ministra Sienkiewicza, no i nadal będziemy toczyć w tej sprawie ożywioną debatę" - powiedział Hołownia.

"Niestety PiS do tego stopnia zagmatwał sprawę związaną z mediami publicznymi, praworządnością, pozakładał tyle pułapek, tyle przepisów ponaruszał, tyle powypaczał idei tych przepisów i tyle razy pogwałcił ich literę, że znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji od strony prawnej, na każdym polu, po którym stąpamy" - ocenił marszałek Sejmu.

Na uwagę, że prezydent podkreśla, że można byłoby załatwić sprawę w sposób ustawowy, a on deklaruje wolę współpracy, Hołownia powiedział: "To bardzo dobrze, ja się z tego bardzo cieszę. Wczoraj też jasno w rozmowie ze mną i z premierem Donaldem Tuskiem on taką wolę zadeklarował i takie prace ruszą. Wczoraj nawet w czasie tej rozmowy padło pytanie +panie prezydencie, kiedy zaczynamy - jutro+? Jesteśmy w stanie usiąść do tego stołu jak najszybciej".

Hołownia ocenił, że sprawa "domaga się rozwiązania ustawowego". "I takie rozwiązanie musi zostać przeprowadzone w porozumieniu z prezydentem" - zaznaczył marszałek Sejmu.

MKiDN poinformowało w środę, że minister kultury i dziedzictwa narodowego, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.