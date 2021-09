Żeby doprowadzić do, banki centralne podnoszą stopy procentowe . To zachęta do oszczędzania i podrożenie kosztu kredytu, co zmniejsza dynamikę popytu ze strony konsumentów i firm. Ale analitycy nie spodziewają się, by na dzisiejszym posiedzeniu doszło do podwyżki. – Rada dziś nic nie zrobi. Zapewne nawet komunikat po posiedzeniu będzie wyglądał podobnie, jak w ostatnich miesiącach. One w ostatnim czasie co do tonu właściwie się nie zmieniają. Nie ma śladów zmiany oceny sytuacji – wskazuje Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska.