Średnie oferowane oprocentowanie w ośmiu bankach, które odpowiedziały na pytanie DGP, to obecnie 6,2 proc. Gdy pytaliśmy o taki sam kredyt na przełomie października i listopada 2021 r., czyli kilka tygodni po starcie serii podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, przeciętna stawka wynosiła 4,66 proc. A w sierpniu 2021 r., gdy o podwyższaniu stóp nie było jeszcze mowy (choć głosy za podniesieniem kosztu pieniądza podnosiły się już od pewnego czasu), przeciętne oprocentowanie oferowane w takim samym przykładzie wynosiło niespełna 4 proc. To z kolei dane zbierane przez pośrednika finansowego Expander. Już wiadomo, że oprocentowanie nadal będzie szło w górę. Powód: Rada Polityki Pieniężnej nie zakończyła jeszcze cyklu zaostrzania polityki pieniężnej. - Planowana jest zmiana wysokości stałego oprocentowania w przyszłych tygodniach - zapowiada Sławomir Czajkowski z biura prasowego BNP Paribas Bank Polska. Obowiązek oferowania kredytów o stałej stopie istnieje od połowy 2021 r. Wprowadziła go Komisja Nadzoru Finansowego poprzez zmiany w Rekomendacji S. To zalecenia nadzoru dla banków dotyczące hipotek.