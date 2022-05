W poniedziałek szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde poinformowała na blogu swojej instytucji, że "zakupy netto w ramach APP (obligacji) zakończą się bardzo wcześnie w trzecim kwartale". "To pozwoliłoby nam na podniesienie stóp procentowych na posiedzeniu w lipcu, zgodnie z naszymi prognozami. Biorąc pod uwagę obecne perspektywy, prawdopodobnie będziemy w stanie wyjść z ujemnych stóp procentowych do końca trzeciego kwartału" - wskazała.

"Przy inflacji prawie czterokrotnie przekraczającej cel EBC na poziomie 2 proc., Rada Prezesów banku centralnego skłania się do podniesienia w lipcu stopy depozytowej z obecnego poziomu -0,5 proc. Komentarz Lagarde sugeruje dwie podwyżki po 25 punktów bazowych na posiedzeniach w lipcu i wrześniu" - uważa Bloomberg.

Agencja przypomniała, że "w zeszłym tygodniu szef holenderskiego banku centralnego Klaas Knot wspomniał o możliwości podwyżki stóp o pół punktu, jeśli będzie to konieczne, a Lagarde wielokrotnie powtarzała, że normalizacja polityki będzie stopniowa".

Lagarde poinformowała również, że EBC będzie również w stanie "zaprojektować i zastosować nowe instrumenty", aby upewnić się, że polityka pieniężna jest właściwie przenoszona w strefie euro. "Pierwsza od ponad dekady podwyżka stóp procentowych spowodowała wzrost obaw o potencjalną fragmentację rynku obligacji w 19 krajach bloku walutowego" - dodała agencja informacyjna.

Po komentarzu Lagarde "euro wzrosło do najwyższego poziomu w ciągu dnia w stosunku do dolara, umacniając się aż o 0,7 proc. do 1,0635. Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji spadła o 2 punkty bazowe do 0,96 proc." - napisał Bloomberg.