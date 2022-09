Według GUS paliwa do prywatnych środków transportu były w sierpniu o 8,3 proc. tańsze niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen na stacjach w skali roku spowolnił do 23,3 proc., z 36,8 proc. notowanych w lipcu. Za to żywność i napoje bezalkoholowe podrożały w stosunku do sierpnia ub.r. o 1 7,4 proc., gdy w lipcu roczny wzrost cen tej kategorii wynosił jeszcze 15,3 proc., a nośniki energii o 40,3 proc. (w lipcu były o 37 proc. droższe niż rok wcześniej).