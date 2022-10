"Niestety, moją projekcją jest 20 proc. inflacji w lutym przyszłego roku. To oznacza, że stopy będą nieodpowiednio niskie wobec tego bardzo wysokiego poziomu inflacji. Stopy powinny być na poziomie inflacji oczekiwanej za rok, półtora. Inflacja za rok będzie wyższa niż 6,75 proc. [poziom stopy referencyjnej], co oznacza, że jest jeszcze przestrzeń na pewną korektę poziomu stóp procentowych - jeszcze kilka punktów procentowych tego miejsca jest" - powiedział Kotecki w rozmowie z TVN24.

Ocenił, że jeśli projekcja inflacji NBP publikowana w listopadzie br. wykaże jej uporczywość i obecność we wszystkich sektorach gospodarki, będzie to podstawą do dyskusji o ewentualnym, dalszym zacieśnieniu polityki pieniężnej.

"Czekamy na projekcję inflacyjną w listopadzie, która jeśli pokaże, że inflacja jest uporczywa i rozlała się, będzie podstawą do dyskusji o ewentualnym, dalszym zacieśnieniu polityki pieniężnej" - powiedział członek Rady.

W ub. środę RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc.. Decyzję tę poprzedziło 11 podwyżek z rzędu.

Kotecki liczy na zmiany w Regulaminie Rady

Ludwik Kotecki zapowiedział, że zaproponuje na najbliższym posiedzeniu RPP w listopadzie, by powrócić do zmian Regulaminu Rady.

"Jest wyjście z tej sytuacji. Zaproponuję na najbliższym posiedzeniu, by powrócić do zmian regulaminu. Poprzednia Rada w końcówce kadencji zmieniła regulamin obecnej Radzie - wykreślono bieżący dostęp do analiz. Po pierwsze, jest kilka elementów, do których należy wrócić, przedyskutować, a być może też - nie wykluczam tego, można byłoby poprawić ten regulamin. Wyjściem z całej sytuacji byłby taki projekt Regulaminu, który byłby zatwierdzony przez wszystkich - nową Radę" - powiedział Kotecki w rozmowie z TVN24.

"Komfort pracy w Radzie nie jest dostateczny, nie jest taki, jaki powinien być. Myślę, że przewodniczący [przewodniczący RPP i prezes NBP Adam Glapiński] powinien zaproponować jakiś projekt i w grudniu powinniśmy go przyjąć" - powiedział Kotecki.

Wyraził nadzieję, że przewodniczący Rady zwoła spotkanie w najbliższym czasie, by uzgodnić wspólnie Regulamin.

"Przewodniczący Rady może zwołać to spotkanie w każdej chwili; nie musi czekać do początku listopada. Mam nadzieję, że to zrobi, zwoła nas wszystkich, usiądziemy do kwestii zasad, standardów i regulaminów i uzgodnimy wspólnie Regulamin i już będziemy się tego trzymać" - powiedział członek Rady.

Według niego, warunki pracy powinny być najlepsze z możliwych po to by decyzje, które podejmuje Rada i wpływają na życie Polaków, one muszą być optymalne.

Według harmonogramu, kolejne decyzyjne posiedzenie RPP planowane jest na 9 listopada.