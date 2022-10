Od 2021 r. banki centralne na całym świecie podnoszą stopy. I tak w Brazylii dźwignięto je już o ponad 10 pkt proc., na Węgrzech i w Chile podobnie. U nas stopy są o ponad 6 pkt. proc. wyższe niż w 2020 r. Ruszyli też duzi gracze. Bank Anglii zaczął jeszcze w 2021 r., Fed podnosi stopy od początku 2022 r., a teraz dołączył do nich Europejski Bank Centralny. Amerykański ekonomista Adam Tooze zauważył, że gdyby potraktować wszystkie te podwyżki zbiorczo, to mamy już do czynienia z większym zacieśnieniem polityki pieniężnej, niż miało to miejsce w czasie kryzysu naftowego lat 70.