Wyjaśniamy, dlaczego decyzja RPP o obniżce stóp procentowych osłabiła złotego.

Reklama

Niższe stopy procentowe: tańsze pożyczki dla banków komercyjnych

Decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych jest korzystna dla banków komercyjnych. Dlaczego? Oznacza to, że mogą one zaciągać pożyczki w banku centralnym z niższą stawką procentową, czyli po prostu – taniej. Mówiąc krótko – zaciągnięcie kredytu w banku centralnym kosztuje o wiele mniej.

Reklama

W efekcie banki komercyjne mogą udzielać tańszych kredytów swoim klientom, co jest korzystne dla wszystkich osób, które zamierzają np. zaciągnąć kredyt hipoteczny na kupno mieszkania.

Dodatkowo stanowi to też dla banków komercyjnych zachętę do inwestowania, co z kolei skutkuje ożywieniem gospodarczym, które zazwyczaj jest najważniejszą pobudką do decyzji o obniżce stóp procentowych.

Jednak dla waluty kraju, którego decydenci obniżyli stopy procentowe, decyzja ta może być bardzo niekorzystna.

Niższe stopy procentowe: niższy popyt na złotówkę

Niższe stopy procentowe oznaczają, że dla inwestorów lokowanie kapitału w złotówkach staje się mniej korzystne. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu – zwrot z tej inwestycji będzie mniejszy, za sprawą m.in. niższych zysków i odsetek z lokat. W efekcie atrakcyjniejsze staje inwestowanie w inne waluty.

Dalszą konsekwencją jest spadek popytu na złotego. Mniejszy popyt powoduje, że cena złotego spada, czyli traci na wartości względem innych walut, takich jak euro, dolar amerykański czy frank szwajcarski.

Kiedy bank centralny decyduje się obniżyć stopy procentowe w warunkach wysokiej inflacji, kontrola tej ostatniej może stać się jeszcze trudniejsza. W efekcie może ona przyspieszyć, co jest szczególnie niekorzystne dla oszczędzających. Zachęci to część z nich do oszczędzania w innej walucie lub np. w złocie, co także będzie osłabiać popyt na złotówkę.

Obniżka stóp procentowych w warunkach wysokiej inflacji jest też sygnałem dla inwestorów, że polska waluta jest niestabilna. To skłania ich do jeszcze szybszego wycofywania swojego kapitału i może doprowadzić do gwałtownego osłabienia się złotego.