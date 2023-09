Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może obniżyć stopy procentowe w sumie o 50 pb do końca roku, przesuwając poziom stopy referencyjnej z obecnej 6 proc. do 5,5 proc., prognozują ekonomiści PKO Banku Polskiego. Spodziewają się, że Rada będzie dokonywać obniżek stóp w warunkach zakończenia cyklu podwyżek przez Europejski Bank Centralny (EBC) i amerykański Fed.

"Decyzja RPP pokazuje, że jej funkcja reakcji przesunęła się w kierunku koncentracji na narastających ryzykach dla wzrostu gospodarczego, co przy zakładanym przez nas utrzymaniu trendu dezinflacyjnego będzie skłaniało RPP do dalszych obniżek stóp, docelowo do 5,5 proc. na koniec tego roku oraz 4,5 proc. na koniec 2024" - czytamy w dzienniku ekonomicznym banku " Będą dalsze obniżki stóp".

Wczoraj podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński powiedział, że obniżka stóp procentowych o 75 pb była "gwałtownym dostosowaniem" ich poziomu; zarówno inflacja, jak i koniunktura gospodarcza zwalniają szybciej, niż oczekiwał bank centralny, zaś dalsze decyzje banku centralnego będą uzależnione od oceny sytuacji. RPP obniżyła we środę stopy procentowe o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej do 6 proc. Konsensus oczekiwań rynkowych to obniżka o 25 pb.