Według danych OLX w maju 2025 r. wynosiły o około 3,5% więcej niż w 2024 r. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zwiększa się także dostępność ofert – w ciągu ostatniego roku w serwisie pojawiło się niemal 23 tysiące nowych ogłoszeń.

Urlop w kraju, choć za granicą taniej. Międzyzdroje i Zakopane czeka letnie oblężenie

W trakcie ubiegłorocznych wakacji wśród najpopularniejszych kierunków królowały znane kurorty nadmorskie: Gdańsk, Władysławowo, Kołobrzeg, Krynica Morska, Łeba, Sopot i Międzyzdroje, oraz Zakopane.

Bazując na tych danych oraz obserwacjach z tegorocznej majówki, eksperci OLX prognozują, że te miejscowości również i tym razem będą przeżywały oblężenie. Jednak w tym roku dane serwisu pokazują, że na popularności zyskują również mniejsze miejscowości, jak Gowidlino na Kaszubach, Międzybrodzie Żywieckie w Beskidach czy Dąbki na Pomorzu.

– Widzimy, że dynamicznie rośnie zainteresowane mniej oczywistymi kierunkami. Polacy coraz częściej chcą wypoczywać na własnych zasadach i z możliwością dopasowania miejsca do indywidualnych potrzeb. To właśnie dlatego domki i apartamenty stanowią obecnie już ponad 70% ogłoszeń na OLX w kategorii „Noclegi” – komentuje Kamil Szabłowski, PR Lead OLX.

– Ten trend potwierdzają również nasze dane dotyczące popularności dodatkowych udogodnień. Oferty domków z prywatną balią, jacuzzi, sauną czy widokiem na jezioro otrzymują stosunkowo najwięcej zapytań – dodaje Kamil Szabłowski.

Polacy lubią także podróżować z towarzystwem. W maju 2025 r. co trzecie ogłoszenie na OLX dotyczyło noclegów dla większych grup. Tego typu oferty przyciągają średnio o 20% więcej odpowiedzi niż standardowe, co wyraźnie pokazuje, że Polacy coraz chętniej planują wakacje w większym gronie – z rodziną lub przyjaciółmi.

Często zabieramy ze sobą również… czworonogi. Możliwość przyjazdu z pupilem to obecnie najczęściej wybierany filtr wśród użytkowników OLX, i coraz więcej ofert noclegów, bo aktualnie aż 42%, spełnia to kryterium.

Rosnąca popularność wyjazdów w kraju czy noclegów dla większych grup mogłaby wskazywać na szukanie przez Polaków oszczędności. Jednak koszty wakacji w Polsce są często zbliżone do tych za granicą, a nawet od nich wyższe.

Według danych OLX średnia cena noclegów w maju 2025 r. wzrosła o około 3,5% względem poprzedniego roku. Jednocześnie, jak wskazują badania, Polacy w tym roku są również skłonni wydać… więcej niż zazwyczaj. Prawie co czwarty respondent zamierza przeznaczyć na letni urlop ponad 5 tys. zł, podczas gdy rok temu deklarował to zaledwie co ósmy .

Urlop i wakacje planują spędzić na własnych warunkach

Trendy, jakie obserwujemy, nie wynikają tylko z kalkulacji budżetowych. Jak się okazuje, dla niemal połowy tych, którzy wybierają wakacje w kraju, Polska jest po prostu… wystarczająco atrakcyjna . Polacy szukają niezależności, komfortu i miejsca dla całej ekipy – włączając czworonogi.

– Chcą spędzać urlop na własnych zasadach. W OLX bacznie obserwujemy zmieniające się potrzeby użytkowników i na bieżąco dopasowujemy do nich funkcjonalności serwisu. Niedawno wprowadziliśmy w kategorii „Noclegi” parametr, który pozwala łatwo oznaczyć, że obiekt nadaje się na pobyt większej grupy – dodaje Kamil Szabłowski, PR Lead OLX.

Prognozy ekspertów OLX wskazują, że wakacje 2025 przyniosą umocnienie trendów obserwowanych już w poprzednim roku. Znane lokalizacje nie tracą na znaczeniu, ale coraz więcej osób wybiera mniej oczywiste miejsca, które oferują spokojniejszy wypoczynek i bardziej kameralną atmosferę. Natomiast właściciele obiektów mogą liczyć na większe zainteresowanie, jeśli dostosują swoje ogłoszenia do potrzeb użytkowników – zaznaczą dostępność konkretnych udogodnień i opcję pobytu dla grup oraz odpowiednio zakomunikują styl wypoczynku „na własnych zasadach”.