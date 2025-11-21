Sejm kontynuuje prace nad likwidacją CBA

Sejmowa większość opowiedziała się w piątek za dalszymi pracami nad projektem ustawy o likwidacji CBA. Trafi on do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do spraw Służb Specjalnych.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński pytany o projekt podczas konferencji prasowej ocenił, że „CBA należy zlikwidować, ponieważ przez osiem lat rządów PiS-u CBA zostało zamienione w policję polityczną”. Jednocześnie przypomniał, że kompetencje walki z korupcją w Polsce przekazane zostaną do innych służb.

Proces przeniesienia kompetencji i przygotowania do likwidacji

Dopytywany, dlaczego po dwóch latach zdecydowano się na procedowanie projektu ocenił, że jest to trudny i złożony proces. - To nie jest kwestia tylko i wyłącznie zlikwidowania jakiegoś biura, jakichś etatów. To jest kwestia skutecznego - tak naprawdę - przygotowania, przeniesienia pełnej funkcjonalności (...) do innych jednostek - stwierdził.

Reakcje i stanowisko Prezydenta

Minister pytany, czy są prowadzone rozmowy o tym projekcie z Kancelarią Prezydenta stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce sztucznie utrzymywać służbę, której marka została zniszczona przez polityków PiS, czy chce realnie opowiedzieć się po stronie skutecznej walki z korupcją.

Nowa struktura służb antykorupcyjnych

W myśl projektu Centralne Biuro Antykorupcyjne – służba specjalna podlegająca bezpośrednio premierowi – ma zostać zastąpione przez Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, funkcjonujące w strukturach policji. Część kompetencji ma zostać przeniesiona do wzmocnionej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz do Krajowej Administracji Skarbowej, która miałaby przejąć badanie oświadczeń majątkowych.

Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie 1 maja przyszłego roku, oprócz kilkunastu przygotowujących likwidację CBA artykułów, które zaczęłyby obowiązywać już 1 lutego 2026 r. Z uzasadnienia wynika, że do procesu likwidacji CBA zostanie wyznaczonych 30 osób.