Stopień alarmowy Charlie w Polsce

Stopień alarmowy Charlie w Polsce oznacza trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego na wybranych liniach kolejowych. Premier Donald Tusk wprowadził dodatkowy stopień alarmowy dla służb.

Od kiedy do kiedy Charlie?

Premier Donald Tusk - na wniosek szefów MSWiA i ABW - wprowadził od północy [red. 19 listopada 2025 roku] trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Zarządzenie będzie obowiązywało do 28 lutego 2026 roku na wybranych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Wprowadzenie trzeciego poziomu alarmowego zwiększy gotowość służb do reagowania na zagrożenia terrorystyczne.

Co oznacza stopień alarmowy Charlie?

Jak czytamy na stronie internetowej MSWiA:

Dla Polaków nie wiąże się to z żadnymi ograniczeniami w codziennym życiu czy ograniczaniu swobód obywatelskich. Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego to sygnał dla obywateli, że należy zachować czujność, słuchać komunikatów i w razie konieczności bezwzględnie stosować się do poleceń służb.

Przyjęcie zarządzenia premiera o podwyższeniu poziomu zagrożenia terrorystycznego jest reakcją rządu na dwa akty dywersji na infrastrukturę kolejową między Warszawą a Lublinem. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa Polaków i wzmożona ochrona polskiej kolei, stanowiącej infrastrukturę krytyczną.

Stopnie alarmowe to cztery poziomy zagrożenia terrorystycznego w Polsce, które służą do zwiększenia gotowości służb i administracji do reagowania na możliwe zagrożenia oraz informują obywateli o konieczności zachowania szczególnej czujności. CHARLIE to trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego.

Zgodnie z decyzją premiera, służby i administracja powinny wprowadzić całodobowe dyżury personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa oraz zaostrzyć kontrole na wybranych odcinkach kolejowych. Zwiększy się nadzór nad obiektami i pojazdami, służby będą zwracać szczególną uwagę na pozostawione przedmioty czy nietypowe zachowania osób, szczególnie w pobliżu infrastruktury krytycznej.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia - nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki pakunki, torby lub plecaki, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc potencjalnie narażonych na akty dywersji. W sytuacjach zagrożenia należy informować służby pod numerem 112.

Stopień alarmowy BRAVO

Warto pamiętać, że na pozostałym obszarze kraju dalej obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO CRP – w kontekście zagrożeń cyberprzestrzeni. To również wiąże się z podwyższoną gotowością służb. Stopnie alarmowe to system, który pomaga państwu chronić obywateli i infrastrukturę krytyczną, a każdy sygnał o czujności obywateli jest tu niezwykle ważny.

Stopień alarmowy CHARLIE oznacza, że administracja publiczna i służby powinny wykonywać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego - ALFA oraz BRAVO. Ponadto administracja i służby powinny m.in.:

wprowadzić, na polecenie ministra MSWIA, całodobowe dyżury we wskazanych urzędach i organach administracji publicznej;

wprowadzić dyżury dla osób odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności;

wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych;

wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem.

Jakie są stopnie alarmowe w Polsce?

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

ALFA,

BRAVO,

CHARLIE,

DELTA

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.